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消防栓、號誌桿擋斑馬線 民怒「叫人怎麼走」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區中正路253巷前提供行人通行的斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行。圖／GOOGLE MAP翻攝
新北市板橋區中正路253巷前提供行人通行的斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行。圖／GOOGLE MAP翻攝

新北市板橋區中正路一處斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行，民眾將畫面拍下在臉書我是板橋人批評「這斑馬線叫人怎麼走？」網友討論兩極。新北市交通局對此表示近日將邀集相關單位前往會勘，必要時調整行穿線位置，保障行人通行權利。

新北市板橋區中正路253巷前提供行人通行的斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行，民眾將畫面拍下在臉書我是板橋人批評「這斑馬線叫人怎麼走？」

網友也留言批評「整個台灣的交通就完全是個亂象、政府：不會自己閃？還要我說嗎？、消防栓比行人有人權」。不過也有網友認為走路可以閃，但是推娃娃車蠻不方便、可以繞過去啊，行人要自立自強。網友留言對於三隻立桿是否阻擋行人通行看法兩極。

新北市交通局對此表示，道路號誌、消防栓等公用設施擋住行穿線，造成行人通行不易，交通局近日將邀集相關單位前往會勘，必要時調整行穿線位置，保障行人通行權利。

新北市板橋區中正路253巷前提供行人通行的斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行。圖／我是板橋人臉書翻攝
新北市板橋區中正路253巷前提供行人通行的斑馬線，斑馬線前卻設置交通號誌、消防栓等共三隻立桿阻擋行人通行。圖／我是板橋人臉書翻攝

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