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蔣萬安書單曝光！買這本曝三寶爸難為 送大寶「想飛的孩子」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往參觀「台北國際書展」，選購了不少有關於青少年、小孩與兒童的書本。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往參觀「台北國際書展」，選購了不少有關於青少年、小孩與兒童的書本。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安今天上午出席國際書展活動，身為三寶爸，蔣萬安特別開出將近20本的書單，想買來給來三寶，包括邁入青少年的大寶得立，蔣萬安特別買「想飛的孩子」，還有幫二寶買「小王子立體書」、「可愛動物聯合國」等親子書，其中蔣萬安書單還買了一本要給自己看的，「好好溝通！為什麼全宇宙的爸媽都這樣？」的書，看出三寶爸要當跟孩子溝通無礙的好爸爸，滿滿父愛。

蔣萬安上午視察文山區空品狀況後，上午也到世貿出席國際書展，蔣會後大方公開自己的書單，除市府將打造AI Driven Smart City，所以蔣買了多本與AI相關書；蔣也挑選安德魯．羅伯茨著作的「邱吉爾：與命運同行」譯本；還有亞當．賈林斯基、莫里斯．史威瑟著的「朋友與敵人」，講述如何掌握合作與競爭間張力，當更好的盟友與更令人敬畏的對手等。

文學歷史等議題書籍，蔣則買了「華麗的貴族時代：魏晉南北朝史」；「北南角力中的新秩序：遼金元史」及「跨國交織下的帝國命運：近代史」、「城市六千年史：見證人類最巨大的發明如何帶動文明的發展」等書。

其中蔣萬安受訪時特別推薦要買給大寶得立的「想飛的孩子」是今年荷蘭主題國策畫的主題論壇之一，是本充滿意趣的圖文小說，由獲獎無數的荷蘭兒童文學名家Joke van Leeuwen創作，1月甫於台灣出版，蔣市長迫不及待入手。 

蔣萬安今天參觀書展，分別參觀荷蘭主題國館、數位主題館及多個出版社展位，表達支持鼓勵出版業持續為大家帶來更多豐富多彩的書籍，也希望能提倡民眾踴躍閱讀及買書的習慣。

台北國際書展 爸爸 蔣萬安

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