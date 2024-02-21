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把淡水古蹟變成Q版公仔 淡古聯萌IP特展好拍又好玩

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展，並首次亮相10個實體公仔。記者劉懿萱／攝影
淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展，並首次亮相10個實體公仔。記者劉懿萱／攝影

新北市立淡水古蹟博物館近年邀請人氣繪師蚩尤操刀，為古蹟打造擬人畫作，進而延伸發展出「淡古聯盟」Q版角色。淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展，把古蹟形象演變史一次介紹給大眾，並首次亮相10個實體公仔。

淡水古蹟博物館說，淡水海關碼頭現正展出「淡古聯萌IP特展」，有古蹟轉身術、淡古喫茶聚及海關美拍趣等三大展區；古蹟轉身術介紹10位古蹟擬人化及Q版角色，藉由繪師蚩尤「滬尾畫帖―淡水古蹟擬人誌」一書了解各古蹟誕生的過程，簡介淡古家族的概念架構、人物、服飾與文化資產建築特色的關係。

淡古喫茶聚則是利用2D插畫風格結合3D、巨大化造景及實體公仔的互動性展間，是展覽必拍打卡點，同時還以彩蛋的方式來轉譯調查研究，並補充角色故事，讓大家除了拍照之外，還能有探索的樂趣，從中認識更多的歷史緣由。

另外，依照角色的個性與職業，展覽入口及淡水海關碼頭旁草坪區特別設置「海關美拍趣」，有的正在爬梯追火雞、有的在拉海軍信號旗或是拿著望遠鏡偵查守備範圍，公仔與古蹟實景互相搭配，也是不能錯過的拍照點。

淡水古蹟博物館表示，淡古聯萌IP特展共展示10位角色，分別為淡水紅毛城「城紅」、前清英國領事官邸「官狄英」、淡水海關碼頭「關海」、得忌利士洋行「洋莉得」、滬尾礮台「台扈偉」、前清淡水關稅務司官邸「官狄清」、淡水木下靜涯舊居「木木涯」、淡水日本警官宿舍「井上太郎」、淡水街長多田榮吉故居「吉田」及滬尾小學校禮堂「水原櫻子」，每個公仔各異其趣，歡迎民眾前來觀賞。

淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展。圖／新北淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展。圖／新北淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展，並首次亮相10個實體公仔。記者劉懿萱／攝影
淡水古蹟博物館今年以淡古聯萌IP舉辦特展，並首次亮相10個實體公仔。記者劉懿萱／攝影

古蹟博物館 淡水

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