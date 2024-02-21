年後拚轉職 新北就博會53家廠商釋2000職缺、薪資上看57K

年後不少人選擇轉職，新北市政府勞工局將在2月23日（周五）上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦「2024新北市新春就業博覽會」，邀請貝爾威勒電子、富士達、義美、晶華酒店、寒舍集團、饗賓餐旅、台灣順豐速運、力新國際文化事業、鼎泰豐等53家企業，提供超過2000個工作機會。其中鼎泰豐招募料理廚師月薪上看57K。

新北市勞工局每半年都會統計新北市失業情形，其中112年度新北市失業率為3.5%，其中針對青年部分，112年度15-24歲全國青年失業率11.39，新北青年失業率10.6，112年度25-29歲失業率全國青年失業率5.99，新北青年失業率5.6。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前產業內需市場持續升溫，為求搭上年後轉職潮的順風車，企業紛紛加碼徵才。本場就博會中最大宗求才行業為旅宿餐飲業，職缺數占比5成2，其中包含饗賓餐旅、鼎泰豐及Q Burger饗樂餐飲等都開出破百職缺招兵買馬；其次則為零售量販業，占比約2成。

而民眾最關心的待遇方面，本次有3成1的職缺起薪破40K，其中鼎泰豐招募料理廚師月薪上看57K，肉多多火鍋店主管、點點心外場儲備區經理月薪55K起，知名淨水品牌代理商台灣愛惠浦也開出50K誠徵機電工程師。另外現場提供約450個兼職職缺，有彈性工作時間需求的民眾可把握良機。

勞工局表示，活動現場提供「履歷健診」服務，透過專人一對一諮詢，為求職者量身打造耳目一新的履歷;「AR/VR科技求職」專區則透過模擬工作環境及面試情境，讓民眾預先做好求職準備。同時也設有各式宣導專區，為青年、銀髮、中高齡、婦女及身心障礙者等提供多方面就業服務。活動詳情請上「新北市人力網」。