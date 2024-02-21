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新北財政專案報告 連3年皆有賸餘

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示新北市六都預算人均收入最少，面臨多項公共建設發展及社福支出的艱鉅挑戰。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示新北市六都預算人均收入最少，面臨多項公共建設發展及社福支出的艱鉅挑戰。記者李定宇／攝影

新北市府今上午舉行市政會議，由財政局進行「稅務心安歲歲平安」專案報告，財政局長陳榮貴表示，2020年開始進行4年中程計畫預算制度，改善市府財務短絀，由過去負債達近50億、轉至去年預計可賸餘約10億元。新北市長侯友宜則表示，新北六都預算人均最少，財政局近年推動的包括智慧稅務才能有效讓歲出入有賸餘。

財政局首先報告面臨挑戰包括社會福利及公共建設的支出增加，透過4年中程計畫預算制度的招商一條龍、公辦都更、公有建物調配進行開源節流。另外從2001年起自籌財源也從700多億增加至約900多億，包括稅課收入、規費、罰賠款等，讓新北成為六都之中地方稅稽徵為六都第二。

財政局長陳榮貴表示，2020年開始進行4年中程計畫預算制度，改善市府財務短絀，由過去負債達近50億、轉至去年預計可賸餘約10億元。圖／新北市府提供
財政局長陳榮貴表示，2020年開始進行4年中程計畫預算制度，改善市府財務短絀，由過去負債達近50億、轉至去年預計可賸餘約10億元。圖／新北市府提供

而為有效、準確的徵稅，財政局推動智慧稅務，由機器人流程自動化自動爬網下載資料、勾稽、產製房屋稅、娛樂、牌照稅等清冊，節省人力成本，去年度專案執行11案減少60%人工清查。另外還有稅務圖資清查、高校視覺化查核、跨域稅務ATM等，未來也將持續透過機關合作推動建設，開源節流穩健財政。

財政局推動智慧稅務，由機器人流程自動化自動爬網下載資料、勾稽、產製房屋稅、娛樂、牌照稅等清冊。圖／新北市府提供
財政局推動智慧稅務，由機器人流程自動化自動爬網下載資料、勾稽、產製房屋稅、娛樂、牌照稅等清冊。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜對此表示，新北市六都預算人均收入最少，面臨多項公共建設發展的艱鉅挑戰，在這種狀況如何歲入及歲出平衡過程中，需透過有效的財政紀律才能完成，所以在市府財政面臨社會福利及建設的支出， 招商一條龍、都更等，看到財政局跟智慧科技結合，自動化節省成本，讓新北市財政建立基礎。

侯友宜 財務 都更

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