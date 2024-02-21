深坑大火惡臭…彭啟明：北部大氣風速微弱 殘留汙染緩慢擴散稀釋

新北市深坑北深路三段一處鋰電池工廠，昨天下午發生大火，惡臭擴散雙北，截至今天上午臭味仍未完全消散，引發民眾恐慌。新北市長侯友宜上午市政會議後緊急變更行程前往現場視察，台北市長蔣萬安也緊急變更行程，上午將前往北市木柵國小視察木柵國小空汙情形。

天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨晚在深坑電子廠發生的大火，許多在文山、景美或新店的朋友都聞到了臭味。當時的空氣汙染物濃度偏高，尤其 PM2.5 到 50-60 ug/m3，特別在昨天晚上到深夜的時候。

彭啟明指出，經過一夜的大氣擴散，雖然風速很弱，當時煙塵是往西飄，但目前已經大致緩解。目前北台灣的汙染物濃度都回到和昨天同時期的數值，尚沒有直接危害的疑慮。

但彭啟明說，因北部的大氣風速微弱，仍可能有殘留的大氣汙染仍緩慢的擴散稀釋，經由清晨太陽折射，還是可以看出大氣折射後，低層天空的顏色仍略有不同；或仍有空氣汙染物留在社區附近，建築阻擋下風速較弱的巷道內，敏感性的朋友仍可能會感覺有味道。

彭啟明指出，建議敏感性的朋友戴上口罩，如果有疑慮，可以查詢環保局的官網，查詢空氣品質數值。