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文山飄惡臭...市府挨轟慢半拍 蔣萬安認疏失：對外說明應更快

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北深坑昨晚火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味，文山區更是首當其衝，市長蔣萬安今天一早急加開行程至木柵國小關心學童上課情形，並坦言，對外說明應更快。記者洪子凱／攝影
新北深坑昨晚火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味，文山區更是首當其衝，市長蔣萬安今天一早急加開行程至木柵國小關心學童上課情形，並坦言，對外說明應更快。記者洪子凱／攝影

新北深坑昨晚火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣有異味，文山區首當其衝，市長蔣萬安今天一早急加開行程至木柵國小關心學童上課情形，現場有不少里長在，有里長當面質問蔣萬安空氣中「到底有沒有毒？」呼籲市府應訂SOP讓大家能掌握狀況，蔣萬安坦言，第一時間對外說明確實可以做得更快，會檢討相關機制。

博嘉里里長吳坤輝表示，昨天到半夜里內整個路段照下來灰矇矇一片，也有不少里民擔心、恐慌，大家很擔心飄散空氣是否有毒，一開始新聞說是紙箱悶燒，後來變成鋰電池，「到底是燒什麼？有沒有毒？」市府應說明清楚，也呼籲市府應定sop，至少也要在里長群組公告，讓里長能掌握狀況跟里民解釋。

蔣萬安表示，環保局有在鄰近各點監測，相關數值都有掌握，雙北是一日生活圈，接下來也會共同面對，昨天接到很多在地家長、住戶反應，他提醒，盡量減少外出、戴口罩，今天一早學校也有廣播，戶外課程也減少、開空調風扇，未來也會重新檢視，包括未來環保局面對類似事件檢測標準、方式，以及通報流程，調整到符合現行狀況。

至於會不會覺得環保局慢半拍，蔣萬安說，第一時間對外說明確實可以做得更快，會來檢討，目前各項數值都會持續監控、更新，包含12個行政區，都還在正常值，但不會掉以輕心，會滾動式調整。

深坑 火災

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