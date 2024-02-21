深坑科技廠大火惡臭 侯友宜上午急前往視察「事情還沒解決」

深坑北深路三段一處鋰電池工廠，昨晚發生大火，惡臭擴散雙北，截至上午臭味仍未完全消散，引發恐慌。新北市長侯友宜上午市政會議後緊急變更行程前往現場視察，台北市長蔣萬安也緊急變更行程，上午將前往北市木柵國小視察木柵國小空汙情形。侯友宜在市政會議上說，雖然目前相關數值正常，但與民眾感受度有落差，「事情還沒解決」，要全力做好後續工作。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在昨天下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；消防人員奮力灌救下火勢於晚間6時許撲滅，但除深坑滿滿惡臭，新北新店及永和、台北文山及大安都聞得到惡臭，引發民眾憂心。

新北市環保局上午持續在場監控，多功能氣體偵測儀數值顯示SO2（二氧化硫）、VOC（揮發性有機化合物）、NH3（氨）、H2S（硫化氫）數值皆為0，現場但因風速小，盆地擴散條件不佳，仍請民眾外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

侯友宜在上午市政會議也指出，環保局從昨天下午就在場監測至今，昨天粒狀汙染物確實較高，雖然目前數值已符合規定，「但民眾感受度不同」，事情還沒解決，全力以赴，尤其消防局針對殘火處理，要做好後續工作。