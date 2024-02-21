文山惡臭難聞…北市學校比照新冠疫情5點應變

新北深坑昨晚火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味。北市教育局也緊急做出5點應變措施，昨晚10點由鄰近學校校長、各處室主任等針對事件討論，學校緊急應變措施包括今天上午影響學校學生配戴口罩；戶外課程改至活動中心或室內上課；各班級教室可以開空調（窗戶，比照防疫期間)；於全校同仁、家長LINE群組提醒，公告周知；晨光時間加強宣導。

萬美里里長鄧瑞興也表示，早上6點還聞得到味道，空氣感覺也霧霧品質不佳，不少里民有向他反應，他一早也提醒出門盡量戴口罩。

萬芳國小校長陳幼芳表示，昨天上午發生大火後，校方也隨時監測相關資訊，並和同一群組學校討論後，比照過去疫情模式，今天上課會讓學生開空調，窗戶微開，並要求學校師生戴口罩，課程盡量都在室內為主，減少學生於戶外有大肢體的活動，昨天也已通知各家長，並在戶外發口罩。