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深坑工廠大火異味瀰漫雙北 北市環局監測文山16處空品結果曝
新北深坑昨天發生工廠火警，火舌、濃煙不斷竄出，還瀰漫疑似戴奧辛的刺鼻味，居民憂有毒氣體危害健康，就連隔壁新店、永和與台北大安、文山等地都能聞到。台北市環保局今表示，晚間均持續監測各區空氣品質，第一時間加派人力至距離火災地最近的文山區16處機動量測空氣品質，數值均正常。
北深路三段東南科大旁連棟式倉庫昨天下午2點多發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈延燒至隔壁2間工廠，消防人員灌救直至晚間6點多撲滅火勢。不過，除了深坑滿滿惡臭，新北新店及永和、台北文山及大安都聞得到惡臭，引發民眾憂心。
北市環保局今表示，昨晚接獲民眾及議員反映木柵及其他部分地區發現異味，經查為新北市深坑北深路三段火警所致，受風向將濃煙飄散至北市一帶。
環保局說，當下聯繫新北市環保局，同時持續監控北市木柵、南港、信義、大安等14個一般空氣品質監測站數值變化，初步分析PM10、PM2.5、CO、O3、NO2等空氣品質污染物都低於空氣品質濃度標準。
環保局也指出，立即派員到鄰近火源的文山區周遭的再興中學、政治大學路、萬芳社區、景美捷運站、秀明路二段、木新路三段、辛亥路六段等16處地點，以手持式監測儀監測空品，揮發性有機物濃度數值均為0。
環保局建議，民眾如擔心聞到異味，可暫時緊閉居家門窗，如需外出可配戴口罩，以減少呼吸道不適感。
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