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深坑電子廠大火 環保局上午持續監控建議外出戴口罩

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北深坑昨天發生工廠火警，火舌、濃煙不斷竄出，就連隔壁新店、永和與台北大安、文山等地都能聞到刺鼻煙味。記者黃子騰／翻攝
新北深坑昨天發生工廠火警，火舌、濃煙不斷竄出，就連隔壁新店、永和與台北大安、文山等地都能聞到刺鼻煙味。記者黃子騰／翻攝

深坑北深路三段一處鋰電池工廠，昨晚發生大火，惡臭擴散雙北引發恐慌。新北市環保局表示，因為擴散條件不佳，下風處深坑、新店以及中永和地區等民眾外出仍建議配戴口罩、避免在戶外長時間逗留，環保持續監測空氣品質，今天上午7時，火災現場風速0.0m/s ，電子鼻讀值為1，多功能氣體偵測儀數值顯示SO2（二氧化硫）、VOC（揮發性有機化合物）、NH3（氨）、H2S（硫化氫）數值皆為0。

環保局指出，是否涉及違反法令部分，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及空氣汙染防制法第32條管理不當產生自燃致產生異味汙染物，如有違反法令則後將依法告發處分。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在昨天下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；消防人員奮力灌救下火勢於晚間6時許撲滅，但除深坑滿滿惡臭，新北新店及永和、台北文山及大安都聞得到惡臭，引發民眾憂心。

環保局表示，目前火勢已受到控制，空氣品質改善中，但因擴散條件不佳，提醒周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

鄰近空品感測器數值已恢復正常，皆已小於10ug/m3，惟因風速小，盆地擴散條件不佳，仍請民眾外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。環保局將持續關注周遭空氣品質狀況，並即時通報應變作為，以維護市民朋友的身體健康。

口罩 深坑 火災 空氣品質 空氣汙染

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