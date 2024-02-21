民怨深坑飄塑膠惡臭…蔣萬安呼籲外出戴口罩 並做出5點指示

新北市深坑昨晚發生火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部份地區空氣中有異味。台北市長蔣萬安今天在臉書表示，為守護市民健康、維護生活品質，受影響市民若仍有異味影響，請暫關門窗，外出也請戴口罩避免不適。蔣也指示環保局，雙北是共同生活圈，市民呼吸的空氣不會因為行政區而有所分別，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置。

蔣萬安今天在臉書說，根據新北市環保局昨晚的現場監測，下風處新店靠近景美的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。北市環保局同仁持續監控台北市各行政區空氣品質監測站的數值變化，也派員到文山區用手持式監測儀監測，據環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

蔣也指示五點，並向各位市民朋友說明，第一，環保局要盡速釐清狀況，發佈新聞稿並在社群即時更新情形，讓市民了解狀況，並提出應變作為，不可怠慢拖延。

另外，雙北共同生活圈，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置；至於受影響的市民，「你們辛苦了」，若仍有異味影響，請暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適；感謝即時反映問題的市民、民意代表以及媒體朋友。也謝謝辛苦的基層同仁。

蔣萬安也指示環保局，應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，「如果有需要檢討之處，直接向我回報」。