明起到萬金展區 看2萬株杜鵑花海

2024萬金杜鵑登場，2月22日至3月10日在新北萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園，展區計1.5公頃，農業局以培育杜鵑的溫室為布展主體，邀設計師與花農合作，營造2萬株杜鵑花海盛況，傳遞萬金杜鵑之美。

新北市農業局長李玟指出，萬里、金山是台灣杜鵑花苗主要產區，產量占全台8成，近期杜鵑陸續綻放，賞花正是時候，今年賣點是邀設計師與花農打造各式杜鵑花屋，展區達1.5公頃，種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑，呈現杜鵑各種姿態，不再是景觀園藝的配角，擦亮萬金地區亮點產業的光。

農業局表示，今年萬金杜鵑以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，與 CNFlower創辦人凌宗湧合作，邀12名設計師與花農以溫室為策展概念，創造多座別出心裁的杜鵑溫室花藝作品，也於去年打造的「湧萬金」水瀑旁，由裏山主理人沈映仁、一攬芳華造庭師陳元慶，重新詮釋杜鵑於庭園造景的可能性，打造別具巧思的杜鵑庭園「映山園」。