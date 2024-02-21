安坑輕軌運量成長 全線班距縮短

安坑輕軌通車滿周年，累計運量逾200萬人次，日運量達5600人次，新北捷運公司評估運量成長，班距有加密必要性，昨宣布上午6時30分至8時30分、下午5時至晚間8時熱門時段，行駛在安康（K6）至十四張（K9）的加密班次區間車，26日起擴大至全線（K1雙城至K9十四張）行駛，全線班距從原本10至12分鐘縮短到6至8分鐘。

民代表示，班距加密可避免久候，但各捷運站聯外到社區公車資源還是不足，須補強最後一哩路。新北交通局表示，接駁公車路線當初經討論，已盡量符合需求，社區若有想法都可提設UBike站，共享運具業者若有意願，市府也會協助。

安坑輕軌全線約7.5公里，去年2月上路，運量持續上升，熱門車站成長幅度明顯，新北捷運公司宣布加密班距。其中安康站至十四張站使用人數較多，安坑輕軌上午6時30分至8時30分設有被稱作「小圈」區間車，班距6至8分鐘，全線行駛的「大圈」雙城站至十四張站10至12分鐘一班列車。

有乘客觀察，安坑輕軌尖峰時段熱度有上升，與離峰時段落差大，冷門時段整列車乘客僅個位數，除通勤需求低，接駁也是一大問題。

議員陳乃瑜建議，應整體調整班次而非單純增加尖峰班次，否則空車是浪費資源，要強化輕軌站到社區的接駁公車，才能提高搭乘意願。議員黃心華說，輕軌是主要「血管」，深入社區的交通運具如同「微血管」，可增加Ubike據點或其他多元接駁方式。離峰及假日非通勤時段應跨局處推觀光行銷，帶動安坑輕軌乘車率。

交通局運輸管理科長林詩欽說明，主幹道有許多既有公車路線，規畫接駁路線時有開里民大會凝聚共識，盡量滿足多數居民需求。專員李淑惠也說，輕軌沿線有設UBike點，民眾有需求可透過公所、民代反映設站聲音。