蔣萬安強化府會關係 將約議員便當會

台北市長蔣萬安任期第二年，為強化府會關係，近期將約議員便當會面對面溝通；另今年度重點施政除大巨蛋外，也會在西區陸續推出發展計畫。藍黨團書記長王欣儀說，便當會可讓府會直接了解市府政策與地方建設；白黨團副總召陳宥丞樂見其成；綠黨團總召簡舒培則酸，綠營一向理性監督，蔣真正要修補的應該是同黨議員的府會關係。

蔣萬安18日舉辦首長共識營，之後傳出市府小內閣將改組，還有第三副市長、將成立的青年局局長人選還在覓才。市府發言人殷瑋表示，蔣每天都在思考市政團隊，有人事安排會即時說明。

殷瑋表示，大巨蛋去年完工開始運轉，會持續以運動賽事為主，希望帶動周邊發展，包括產業、觀光等。另一方面，北市東西區要平衡發展，今年燈節辦在西區就是在這個框架下的思考，未來會在西區陸續推出相關發展計畫。

國民黨黨團書記長王欣儀表示，今年度總預算案府會溝通上有些狀況，便當會是她當面建議，可以讓蔣廣納雅言，市府政策或地方建設面向，府會可更直接溝通。

民眾黨團副總召陳宥丞表示，蔣市府去年突然將府會總聯絡人從副市長李四川換成林奕華，顯示府會及府內溝通有很大斷點，呼籲蔣應該盡速補齊第三副市長，協助處理府內橫向聯繫及府外和諧，並補足市府目前產發、國際、招商較弱的領域，副市長人選不應該只在國民黨內找人，應用人唯才。

民進黨團總召簡舒培說，她還沒受邀，市府就先放風聲給媒體說要便當會，對議會不夠尊重；蔣萬安未來要將台北燈節都辦在西區，卻沒有先跟地方詳細溝通，其他商圈如士林夜市的商家情何以堪？呼籲蔣市府應規畫各區的建設與發展。