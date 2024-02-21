北市85到98歲敬老金 最快明年加碼

台北市去年底65歲以上人口達55萬，已邁入超高齡城市，市長蔣萬安昨在市政會議拍板，預計提高85到98歲長者重陽敬老金額度，原1500元敬老金可望增加，最快明年上路。社會局表示，實際金額待府內研擬完成並與議會討論後另行公告，以現行長者計算，預計5萬8000人受益。

北市重陽敬老禮金於蔣萬安上任後，去年恢復發放。社會局檢討作業流程，今年度將增加更多元的金融機構帳戶選擇。

此外，85至98歲長者目前致送金額每人1500元，蔣萬安昨天拍板提高，社會局表示，正規畫相關作業，待程序完備後將另行公告實施時間，最快114年上路。

中華民國老人福利協會理事長高火生說，金額多少並不重要，敬老金是對長者一份心意，不要讓領取方式太複雜，線上匯款、填寫資料對長者來說都有不小負擔，恐讓老人「看得到吃不到」，他建議，可以將敬老金匯入長者敬老卡，讓他們可以實際用於出遊、買東西等。

蔣萬安表示，長者的智慧及貢獻是打造城市進步基礎，超高齡社會來臨應被視為新機會，長者不再只是被照顧依賴者，而是生活自立、充滿活力，市府要推動敬老文化，讓健康長者活躍老化、有照顧需求長者在地安老，在政策推動上，將重視人口結構轉型各類需求，打造北市成銀髮樂活城市。