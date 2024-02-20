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戴湘儀遭指與蔣欣璋出遊 兩人否認：地點、時間對不上

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員戴湘儀、新北議長之子蔣欣璋遭指同遊日本，兩人均否認。圖／擷取自蔣欣璋臉書
新北市議員戴湘儀、新北議長之子蔣欣璋遭指同遊日本，兩人均否認。圖／擷取自蔣欣璋臉書

有媒體報導指，新北市議員戴湘儀與新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋近期都在日本旅遊，遭傳婚外情。對此戴湘儀發聲明駁斥內容並非事實；蔣欣璋也直言「莫名其妙」，雖然太太沒有一起來日本，但也覺得很無奈。

戴湘儀近日在臉書發赴日旅遊的照片，留言中卻有一位周姓里長留言指「確定是跟家人出門，不是跟別人老公嗎？」由於該里長為蔣欣璋岳母，引發聯想。

對此，戴聲明指出，媒體報導與臉書上的留言內容皆不是事實，並澄清與蔣欣璋是單純的選舉夥伴關係，因同為在地的年輕從政者，選舉期間盡力輔選黨內候選人，是她的任務與工作。

戴說，她這次日本旅遊是與家人出遊，從東京進、名古屋返回台灣，經確認與蔣欣璋團隊的員工旅遊時間和地點皆對不上，並嚴正譴責對於蔣欣璋岳母公開未經查證的情況下惡意攻擊。

蔣欣璋則說，周姓里長確實是他岳母，但他與太太事後才知道，都感到莫名其妙，尚未跟岳母細問。蔣解釋，這次到日本京都旅遊是跟競選團隊一起來玩，太太在台還有要事、又要照顧幼兒，並未同行，不料發生此事讓他直呼「對京都有陰影」。

日本 蔣欣璋

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