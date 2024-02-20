新北安坑坡地社區接駁輕軌仍不便 民代盼公車及運具更完善

安坑輕軌通車滿1周年，新北捷運公司將加密班次區間車，民眾尖峰時間搭乘更方便，不過有民眾反應仍有接駁問題。藍綠民代都說碰過陳情，應設法解決最後一哩路。新北交通局表示，接駁公車路線當初經討論，已盡量符合需求，社區若有想法都可提設UBike站，共享運具業者若有意願，市府也會協助。

捷運公司宣布，原只在上午6時30分至8時30分行駛在安康（K6）至十四張（K9）的加密班次區間車，擴大至全線（K1雙城至K9十四張）行駛，全線班距從原本10至2分鐘縮短到只要6至8分鐘；下午5時至晚間8時時段的8至10分鐘班距也擴大全線行駛，讓民眾更方便搭乘。

地方民眾表示，安坑輕軌現在尖峰時間越來越多人搭乘，政府能增班次將更方便，不過離峰時間人卻很少，甚至整列車僅有兩三人，除無通勤需求外，接駁也是一個問題。

市議員陳乃瑜指出，應該要用調整班次而非單純增加尖峰班次，否則離峰太多空車情況就浪費資源，尤其接駁公車現在仍有無法到達的社區，且也沒經過主幹道安康路，真的要設法讓人口稠密區接駁更方便，讓輕軌更有效益。

市議員黃心華也說，輕軌是主要血管，深入社區就如透過微血管，可增加Ubike據點或相關方式讓搭乘更方便，尤其安坑很多坡地社區都碰到這問題；另外，離峰及假日非通勤時段，也應該跨局處設法推觀光行銷，有效利用列車。

交通局運輸管理科長林詩欽說明，其實主幹道已經有眾多既有公車路線，而當初規畫接駁路線時也有開里民大會，凝聚共識，已經盡量滿足所有居民需求，大家可多利用。

交通局綜合規劃科專員李淑惠也說，目前輕軌沿線都有設UBike點，至於一些社區內，民眾只要有需求都可以致電或透過公所、民代來反映設站，之前也都有會勘幾個點，只要地勢及土地條件許可就會評估。