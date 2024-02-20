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淡水楓樹湖木蘭花盛開 氣候宜人遊客慕名而來

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區楓樹湖園區木蘭花開到最大值，不少遊客也都慕名而來，看到氣候宜人花盛開也相當開心。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區楓樹湖園區木蘭花開到最大值，不少遊客也都慕名而來，看到氣候宜人花盛開也相當開心。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區楓樹湖園區種植許多的木蘭花，在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，而現在木蘭花也已經開了一段時間，現在花況有可以說是開到最大值，盛開時刻，而這星期週末來賞花，正是時候。不少遊客也都慕名而來，看到氣候宜人花盛開也相當開心。

遊客說，過去每年二月都會到附近登山步道來登山，也都會到楓樹湖來賞木蘭花，而今年可以說是開得比去年同時期還要好。另外也有自行車騎士，原本要騎往石門老梅特別繞上來賞木蘭花，也直呼相當值得來一趟。

楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫鍊表示，木蘭花也俗稱木蓮花，學名是二喬木蘭，在50年前從日本引進台灣，而淡水楓樹湖在10多年前開始發現園區內有大量的木蘭花，經過市議員蔡錦賢多年的協助之下，讓楓樹湖可以有更好的硬體建設，發展觀光，而協會預估花期還可以維持2個星期左右。

理事長張錫鍊指出，楓樹湖木蘭花有2個品種，有粉紫色花朵，還有正在盛開的粉白色花品種，淡水楓樹湖不只是淡水的後花園，也是整個大台北地區賞花的祕境所在。

楓樹湖有許多的無毒種植小農，還有居民自己所製作的咖啡飲食，也希望民眾能夠多多支持在地小農，讓協會可以有更多資源來照顧楓樹湖的木蘭花與其他花卉。也希望來這裡賞花之外，也可以共同的維護好環境。

淡水 賞花

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