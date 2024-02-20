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汐止自強里民練書法有成 成果展結合吟唱有看頭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區自強里的書法班在活動中心辦書法展，特別的是書法還結合吟唱，學員展現不一樣的才藝。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區自強里的書法班在活動中心辦書法展，特別的是書法還結合吟唱，學員展現不一樣的才藝。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區自強里的書法班，已經將近3年的時間，每位學員跟著老師寫書法，平時勤練基本功，不但，過年揮毫送春聯，目前也在活動中心辦書法展，特別的是書法還結合吟唱，學員展現不一樣的才藝

汐止區自強里書法班舉辦成果展，在市民活動中心三樓，目前牆面上佈置了學員們的作品，汐止區長林慶豐也抽空專程來看展，當天學員們也來段即興演出，結合書法的詩歌吟唱，學員們唱起來很有意境，唱的是掛在入口處一進來的春江花月夜書法作品，吸引不少人目光，學員們不但展現書法成果，也秀詩詞吟唱功力。

自強里長康金龍指出，感謝書法老師這幾年來帶領學員寫書法，從活動中心啟用開辦到現在也有三年了，學員們各個展現書法才藝，書法展已經連續展了2年，今年是第3年，學員很多都是退休的里民或是志工、巡守隊員都有，他們都很認真在學，平時勤練基本功，透過這個書法展，也讓他們的作品有展示的舞台

汐止區長林慶豐表示，很開心來到自強里書法班的成果展，很多學員才學兩、三年甚至半年，就有很好的成果，有行書、草書、楷書各式各樣的字體都有，也非常歡迎大家有興趣有時間也能一起到自強里學書法。

自強里書法班長余惠卿說，很感謝里長在活動中心落成啟用後就開辦書法班，每個禮拜三下午一點半到三點半，由書法老師帶領同學一起學習，這次寫的是行書，寫的是唐寅的落花詩集，覺得寫書法可以讓心靜下來，而且退休以後，每天有一個事情做，生活有一個重心，感受書法的美，結合星期六有上漢詩吟唱，吟唱唐詩宋詞，所以，寫書法、吟唱讓自己的心境更快樂。

才藝 汐止 舞台

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