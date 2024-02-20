歡慶元宵 汐止公所備龍年小提燈大方送

新北市每一年的創意小提燈都供不應求，而今年推出的龍年diy小提燈，汐止區公所也將在這個星期五及星期六發放，民眾可以到公所或是火車站索取，另外，今年好幾個里也都有辦理慶元宵活動，總計上萬盞燈籠，陪您慶元宵。

在汐止區公所一樓已經佈置好小提燈發放的場景，好有年味，今年新北市政府推出的鴻運龍來新北小提燈，已經熱騰騰出爐，設計造型是傳統文化的神龍頭燈，氣勢磅礡、神采奕奕，還有也可以組裝成這款小朋友最喜歡的西方翼手龍及霸王龍，獨立成為個別的小燈。

汐止區長林慶豐指出，一年一度的元宵節即將到來，祝福大家龍年行大運、吉龍舞春，今年汐止區公所的小提燈發放在2/23日，也就是這個星期五，會在汐止區公所、汐止火車站、汐科火車站及五堵火車站，會在晚上七點開始發放，另外在2/24日星期六早上十點，會在汐止區公所1樓以及汐止火車站同時定點做發放，歡迎市民鄉親踴躍領取。

林慶豐表示，今年是龍年造型的小提燈，可以做多樣化的變化，透過DIY組合成充滿動感及創意玩法的小提燈，多種玩法，提著玩、頭戴著玩、或是穿戴著玩，讓大小朋友歡慶元宵，而為了響應環保，沒有發放LED燈，大家可以用手機當作照明，歡迎大家索取一起腦力激盪做出不同造型的龍年小提燈。