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北市機退2.0已完成5條幹道 增414處機車彎

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市中山北路一段人行道上的機車格移除後，現已改為機車彎。圖／北市新工處提供
台北市中山北路一段人行道上的機車格移除後，現已改為機車彎。圖／北市新工處提供

為洗刷行人地獄標籤，北市交通局、新工處去年起實施「機退2.0」，預計取消八橫八縱幹道與醫院、學校周遭人行道上的機車格，改以機車彎取代之，還給行人空間。去年總計施做414處機車彎，面積約3964平方公尺、工程經費3364萬元。

北市新工處表示，去年度施作完成民權東西路、中山南北路、敦化南路、仁愛路和羅斯福路等5條主要幹道，北投國中、福安國中、瑠公國中、長安國中、敦化國小5所學校和聯合醫院和平院區周邊的挖設機車停車彎工程，共414處機車停車彎、面積約3964平方公尺，工程經費達3364萬元。

新工處維護科長羅馨宜說，近年中央修正機車停車格規定「應優先採停車彎型式設置」，北市府將原劃設於人行道上的機車停車格改挖設至與路面齊平，新設停車格與既有人行道間再以設置路緣石方式進行屏障，讓機車直接改經由道路駛入停車，而無須再駛上人行道。

羅馨宜指出，機車彎可避免機車在人行道上與行人的動線交織，確保行人通行安全順暢，也可防止人行道磚面遭機車輾壓而造成鬆動破損等問題。在車流量大及最外側車道較窄之路段，則視現場條件設計為斜向停車格，增加機車停放及行駛之方便性及安全性。

羅馨宜表示，今年起新工處將依交通局所提需求，持續施做主要幹道挖設機車停車彎工程，藉由逐步移除人行道上的機慢車停放區，恢復人行道原有功能，提供行人更安全舒適與友善的步行環境。

台北市中山北路一段人行道上的機車格移除後，現已改為機車彎。圖／北市新工處提供
台北市中山北路一段人行道上的機車格移除後，現已改為機車彎。圖／北市新工處提供

人行道 停車格 行人地獄

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