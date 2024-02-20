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外牆剝落修繕完警示帶卻無人撤除 里長抱怨北市府無SOP

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市捷運大橋頭站附近民權西路發生建物外牆磁磚剝落。圖／隆和里長沈春華提供
台北市捷運大橋頭站附近民權西路發生建物外牆磁磚剝落。圖／隆和里長沈春華提供

最近天氣冷熱變化大，北市發生多件磁磚掉落事件，據統計從今年1月至今發生並列管的外牆剝落案件共13件，幸好無人受傷。不過，北市大同區里長沈春華反映，2月8日捷運大橋頭站附近民權西路發生一處建物外牆磁磚剝落，已經修繕完畢，但圍起的警示帶，至今市府卻遲遲不派人來拆除，影響交通，抱怨市府沒有SOP、擾民。

隆和里長沈春華表示，因氣溫變化，里內近來已經發生2件建物外牆落磁案件，除了民權西路這一件，還有一處老屋也發生磁磚掉落，該建物在市府舉辦花博時「拉皮」，把新磁磚貼在舊磁磚上，年久脫落，幸好沒有傷及路人。

她說，原本以為修繕完畢，消防局或環保局會把設置的警示帶拆掉，但兩單位互踢皮球，指警示帶應由建管處同意才能拆，她透過里長群組反映，建管處卻一直沒回覆，以致從農曆春節到現在，警示帶一直都無法拆，已經影響交通。

沈春華說，建管處認為該處的封鎖警示帶，並非勘查所設置，要由設置單位撤除，且若確認無危險，也可自行拆除，「但這是在怪誰多事幫忙圍警示帶，誰就要善後嗎？」且建管處說可以自行拆，但誰敢担責任？為何一套沒有SOP？

對此，北市建管處表示，目前已經處理，若外牆已修繕完成，警示帶有影響交通之虞，可先行拆除，但是貼在牆壁上的警示貼紙，應來文經建管處確認並解除列管後，才可自行撕除。

台北市捷運大橋頭站附近民權西路發生建物外牆磁磚剝落，圍起警示帶。圖／隆和里長沈春華提供
台北市捷運大橋頭站附近民權西路發生建物外牆磁磚剝落，圍起警示帶。圖／隆和里長沈春華提供

北市 老屋

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