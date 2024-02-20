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2萬株杜鵑齊綻放 新北萬金杜鵑花展2月22日登場

中央社／ 新北20日電

新北市2024萬金杜鵑花展將在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，2萬株杜鵑花一齊綻放，將形成杜鵑花海，歡迎民眾賞花。

新北市政府農業局發布新聞稿，農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是台灣杜鵑花苗主要產區，占全台8成，近幾年都會舉辦萬金杜鵑花展，今年在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。

他表示，今年萬金杜鵑花展是以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，邀請各界設計師與花農打造各式杜鵑花屋，絕美呈現杜鵑的各種姿態，而不再是景觀園藝的配角，更成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

農業局表示，在地店家也紛紛響應萬金杜鵑花展，民眾只要在花展期間於FB、IG或Line社群分享萬金杜鵑展相關照片，到合作店家出示畫面，即可獲得許多好康優惠。

農業局表示，本次展區計1.5公頃，共種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑，目前杜鵑花陸續綻放，歡迎民眾來趟河畔賞花饗宴。

杜鵑花 萬里

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