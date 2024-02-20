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新北平溪分館攜手台鐵 元宵節到平溪坐火車走讀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，在2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，舉辦「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，在2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，舉辦「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動。圖／新北市立圖書館提供

元宵節將至，新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，在2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，沿途導覽9站歷史人文，並送給旅客的好書，讓遊客能深入體驗平溪線的鐵道風光。

新北市立圖書館長王錦華說，每年的平溪天燈節總是吸引許多人潮，但除了放天燈，山城平溪其實還有多元的自然生態、迷人的鐵道風光、及耐人尋味的歷史人文。平溪線是最有故事的觀光鐵道，每一站都有自己的故事，為讓大家更深刻感受地方的獨特文化，平溪分館特別與台鐵合作，於元宵前夕推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，邀請到平溪在地文史工作者，從瑞芳出發，沿途導覽猴硐、三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐9站歷史人文，深入體驗平溪線的鐵道風光。

平溪分館指出，「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，2月22日、23日將於台鐵平溪支線火車4714車次（瑞芳－菁桐）最後一節車廂舉辦，上午8點30分於瑞芳站第3月台集合，民眾可自由參加，全程參與的民眾還可免費獲得彩繪天燈DIY；元宵節當天，到平溪分館借書或申辦借閱證，則可以免費參加元宵轉印體驗活動，打造獨一無二的專屬杯子、T恤與提袋。

元宵節 天燈 平溪

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