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蔣萬安小內閣3月將改組？北市：團隊隨時都在評估審視

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）周日出席台北市府共識營，副市長李四川（右二）、林奕華（左二）與各局處首長也一起出席。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）周日出席台北市府共識營，副市長李四川（右二）、林奕華（左二）與各局處首長也一起出席。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安本周日舉辦共識營，傳出最快3月展開小內閣改組，包括市場處、環保局、勞動局等被點名可能調整人事，以達改善府會、強化橫向聯繫、端有感施政。對於下月可能小內閣改組說法，市府發言人殷瑋表示，市長對於整個施政團隊的評估，每一天都進行思考，隨時來評估、審視。

對於市府還有第三副市長、接下來成立的青年局局長人選？相關人事布局，殷瑋表示，市政團隊也一定是整體、通盤的規畫，如果有相關安排會即時說明。

甚至為了強化府會關係，近期蔣萬安也會開始與議員便當會，殷瑋表示，目前市府與議會的府會關係本來就是越來越融洽、向彼此理解的方向前進。依照議員質詢分組的便當會近期就會開始，主要還是讓議會跟市長之間有一個彼此溝通對話的空間，會依照質詢組，都會邀請，細節安排會再來對外說明。

殷瑋提到，市府剛剛結束共識營，蔣萬安說過，市府施政團隊現在已經逐漸脫離磨合期，施政一年多以後邁上軌道。真正的關鍵其實還是一樣，不論是哪個局處，市長對於整個施政團隊的評估，每一天都進行思考，隨時來評估、review。

另外，市府前顧問陳國君也傳出近期將回到市府團隊，殷瑋表示，所有人事規畫，如果有具體安排，也會進一步跟大家來說明。

至於接下來的市政推動，殷瑋說，大巨蛋去年完工開始運轉，蔣市長之前也公開講過，會持續推動運動賽事為主，同時也希望能夠帶動周邊的發展，包括產業、觀光等等，如讀賣巨人熱身賽。另一方面，台北東區與西區會有平衡發展的思考，今年也會特別把燈節辦在西區，就是在這個框架下的思考，未來也會在西區陸續推出相關發展計畫。

團隊 殷瑋 蔣萬安

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