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北市響應淨零排放推創儲能設備 環教基金補助最高60萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局每年舉辦環教饗宴，邀請受補助單位展現成果。圖／台北市環保局提供
台北市環保局每年舉辦環教饗宴，邀請受補助單位展現成果。圖／台北市環保局提供

北市環保局2012年起推動環境教育基金補助計畫，已補助348件次民間團體推展環境教育工作，今年主題響應中央淨零排放政策，聚焦「創能、儲能與節能」及「溫室氣體減量及氣候變遷調適」，總經費1000萬元，每案最高可補助60萬元，3月14日開放申請收件至3月21日，盼助民團深耕環境教育發揮環教影響力。

環保局綜合企劃科長洪明宏說，依據環境部去年2月15日公布「氣候變遷因應法」、12月29日「氣候變遷因應法施行細則」第3條規定，北市府強化溫室氣體減量、氣候變遷減適教育及宣導、協助民間團體推展等工作，且結合2050淨零排放目標及路徑，規畫北市未來30年淨零轉型方向。

洪明宏表示，國際能源總署「2050淨零：全球能源部門路徑圖」提及最終8%減排量源於能源需求的行為改變、提升材料效率，前者是達到2050淨零排放的重要關鍵。因此，環保局今年環教補助以「創能、儲能與節能」及「溫室氣體減量及氣候變遷調適」為主軸。

北市溫室氣體排放量7成多來自住商部門，又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗。環保局說，，要達2050年淨零排放，除節能，也需創、儲能。今年環教基金也編列300萬元，補助設置創能與儲能設備，申請單位搭配教案實體展示，推廣分散式發電至社區、住家、商辦，達到供電自給自足目標，每案最高補助60萬元。

至於溫室氣體減量及氣候變遷調適，環保局5大補助主題包含環境行動力、災害與防救、惜食全利用、減廢再循環、友善永續力，希望申請單位可從生活中實踐淨零轉型，每案補助不超過20萬元。

環保局提醒，「113年推展溫室氣體減量及氣候變遷調適環境教育宣導實施計畫」將於3月14日至3月21日開放收件，凡財團法人、非營利社團法人、非營利團體或社區發展協會等都可申請，詳情可至環保局、台北市無圍牆環境教育博物館的官網查詢。

台北市環保局每年以環境教育基金補助民間團體辦理環教推廣活動。圖／台北市環保局提供
台北市環保局每年以環境教育基金補助民間團體辦理環教推廣活動。圖／台北市環保局提供

北市 氣候變遷

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