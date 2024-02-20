讀賣巨人來台 買門票可抽獎

為了連結大巨蛋與東區商機，北市商業處最近招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄並上傳照片，抽東區商圈百元折抵券。

商業處表示，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」賽事票券，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。

日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，商業處說，自2月19日至2月25日，民眾若購票可至活動網站輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬分100元「遊東區折抵券」，中獎者可於2月28日至3月10日至指定特約店家消費使用折抵券。

除了憑票券抽東區抵用券，東區店家為力挺商圈推廣活動，也加碼多項活動專屬優惠。只要憑票根，去CAMPUS CAFE、同心圓、青沐大安、真飽餐盒、六出雪花冰、Osteria Rialto雅朵義大利餐館等消費，可享免費贈送特定餐點或以優惠價購買商品。