柯文哲任內市場改建案 掀藍白攻防

北市第一果菜暨魚市場改建案今年通過追加預算，卻掀藍白攻防。藍議員質疑柯市府趕政績便宜行事「減項發包」，2棟改建規畫6及8樓建物，卻只先蓋5樓，蔣市府若不追加預算恐成爛尾樓，正搜集資料考慮送監院調查；民眾黨批藍政治凌駕專業，指當年議會同意先建至5樓，6樓以上後續擴充辦理，非趕政績；綠營靜觀其變，暫不介入。

民眾黨主席、前市長柯文哲昨晚也在臉書還原當時減項發包過程，強調過程、預算、決議皆經議會同意，他認為市政一棒接一棒，承接前任未盡理想之處加以改進；同樣也留未能在任內完工、剪綵的建設，請下任市長努力，希望不要把市民的福祉，當作政治攻防的工具。

國民黨議員游淑慧質疑，柯文哲當年市場改建，除未依程序先期規畫，還喊出一個140億經費不夠蓋的樓層計畫，讓廠商先蓋好下面樓層，再用議會和繼任市長不得不答應的公安消防不到位、樓體重量結構等理由，強迫現任市長及議會通過追加預算。

游指出，工程案不是不能減項發包，但不能減主要功能，依公共工程委員會規定，重大工程需前期規畫、再來編預算、送議會審查，這個案子也違反程序，搞出一個快200億元的批發市場改建大怪獸，幾乎快比大巨蛋主體工程還要貴。

民眾黨發言人吳怡萱批游政治凌駕專業，指改建案在民國108年因流標等影響，為讓工程順利，才函送議會對策報告，議會同意原本140億預算蓋到5樓，6樓以上 (農棟6樓、漁棟6至8樓) 採後續擴充辦理，未有「若不同意加蓋恐有公安消防問題」；議員黃瀞瑩說目光應放監督工程，非搬弄是非。

游淑慧再回擊，指當年對策報告隻字未提要減掉的詳細項目，議會尊重市府權責，也希望加速改建，同意減項原則，但未授權違法減去工程安全、品質、功能。

對於藍白掀攻防，綠議員簡舒培說，蔣萬安應說清楚，不加蓋樓層是否真影響消防公安；議員洪婉臻說，每任市長都應為所做決策負責，沒道理爛尾留給現在的人去背，現任蔣萬安又不拿出態度，最後可憐的是納稅人；議員洪健益認為，蔣市府接續完成市場改建，未來蓋起來好或不好，都該解決。

產發局回應，批發市場具有穩定大台北魚類、蔬果供需及保障市民權益功能，會持續推進相關工程。未來改建工程預算、期程等，都將以合理編列、確實管考為原則，朝如期完工目標邁進。