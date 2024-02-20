板橋第二國民運動中心 3月動工

新北板橋人口數多達55萬人，唯一一座國民運動中心已不敷使用，市府規畫在光復高中打造第二座國民運動中心，預計3月動工，2026年完工。新北體育局說，新莊、中和與三重也都規畫打造該區第二座國民運動中心；蘆洲湧蓮寺公益大樓具備國民運動中心規模，也是該區第二座國民運動中心，因民間捐贈，已在去年動工。

體育局指出，板橋區第一座國民運動中心位於板橋西區，因該場館設施在尖峰時段供不應求，考量運動資源分配均衡性，選定光復高中校地興建板橋第二國民運動中心，以符地方民意及學校體育教學需求。

體育局長洪玉玲指出，該案基地面積約6700平方公尺，規畫興建地上6層、地下1層，包含游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場及停車場，以自由車訓練室為特色項目。經費由市府全額編列支應，總工程經費12億餘元。

全民運動風氣日盛，新北現有16座國民運動中心仍不敷使用，洪玉玲表示，市府規畫在新莊打造第二座國民運動中心，地點在光華國小的丹鳳文高一用地，因涉及都市計畫變更，待地政局完成查估後將土地交給體育局就馬上發包，已在籌備前置作業，與地政局同步作業。

中和也確定會有第二座國民運動中心，原鎖定秀朗北側重劃區一塊土地，但基地面積過小不符需求，另漳和體育館原本要重蓋，也有考慮與此體育館共構，除提供教學使用，也能開放居民使用，細節還待討論。而三重第二座國民運動中心，確定地點會在三重果菜市場，配合周邊都更案規畫，期程會跟都更案件期程一併推動。

市議員周勝考指出，新北市全力打造國民運動中心，民眾需求高於供給量，板橋人對第二座國民運動中心相當期待，建議要有居民優惠，與地方共好。市議員黃淑君表示，板橋光復高中有具特色的射擊隊，目前訓練要到林口，車程遙遠，新運動中心位於校地內，應規畫合適的訓練場所。另外目前車位數量不足，若未來使用率提高，停車需求、無障礙空間等規畫要更費心。