淡海新市鎮人口增 新建工程難產

新北市淡水區10年內人口大幅增加4萬人，現有約16萬人口，且持續增加，淡海新市鎮等重劃區帶動人口遷入，公共建設需求日益增多，周邊相關工程卻頻繁流標，三芝圖書館4次流標、追加1750萬，淡海新市鎮警消共構工程也流標3次、追加1845萬本月底將再開標。相關業者說，除缺工缺料影響利潤，未來預期淡北道路開工，淡水對外交通更塞，也衝擊投標意願。

市府表示，針對淡北道路施工衝擊，2020年11月公總、雙北相關局處成立交通專案小組迄今已開23次會議，也在淡北道路周邊部署智慧交通管理路網，即時監控車流狀況，公路總局與台北市、新北市交控中心成立三方合作平台，必要時會啟動交管機制。

至於招標困難如何解？工務局說，全國工程單位都面臨缺工缺料問題，工程單位會檢討研議符合市場行情條件，適度修正招標文件。

淡水區新興社區人口增多，公共建設需求上升，近年淡水、 三芝新建工程卻命運多舛，去年動工的崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程，歷經4次流標、追加2次經費才決標；被鑑定為海砂屋的三芝圖書館，原計2022年執行拆除及興建工程，2024年底完工，也因無廠商領標，流標4次，經提高至一坪18萬、追加1750萬，總預算達8250萬元，2月27日將再次招標，若順利發包，預計2026年啟用。

另外，考量淡海新市鎮人口成長，治安及救災需求增多，市警局、消防局規畫在淡水公七公園建共構大樓。淡水新市鎮警消共構工程去年底開標2次，均無廠商投標而流標，後追加1845萬，預算達2.9億，2月初3度招標仍無廠商投標，預計22日再開標。

營造業者說，原物料飛漲，鋼筋漲幅近100％、鋼板漲幅5成、預拌混凝土因砂石缺貨，加上土方運輸成本增加，缺工也是一大壓力。土石方業者直言，就算淡江大橋2025年開通，淡北道路仍有幾年交通黑暗期，缺工缺料影響利潤，預期淡北道路開工後交通更塞，投標意願降低。

議員鄭宇恩說，淡水及三芝地區近年正值大型工程建設期，盼市府在工程預算預估多考量市場行情，別讓流標、公共工程延宕成常態。