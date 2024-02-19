快訊

誠品證實林口、台中社區店熄燈 「螞蟻雄兵深入全台」步調放緩

新北婦打掃誤丟逾萬元鞋墊包裹 清潔隊助尋回

中央社／ 新北19日電

新北市環保局指出，日前新北市新莊區鄭姓婦人不慎將價值新台幣1萬6800元的鞋墊包裹丟到資收車，清潔隊獲知後，花費20分鐘全車翻找幫婦人尋回包裹，讓婦人直呼清潔隊溫暖。

新北市環保局今天透過新聞稿表示，新莊清潔隊垃圾車16日晚間行經泰順街時，鄭姓婦人誤將裝有1萬6800元鞋墊的包裹丟到資收車，婦人發現後緊急打電話給當地里長，通知清潔隊資收班班長召回車輛回場，花費20分鐘全車翻找協助婦人順利找回包裹。

環保局指出，過年期間會接到民眾誤丟財物希望協助找尋的事件，提醒民眾平常丟棄垃圾或回收前，應仔細檢查有無存放金錢或個人貴重物品，誤丟案件發生時，清潔隊收到通知會協助民眾，但若錯過黃金時間，連同垃圾一同焚燒，找回的機會就不大。

台幣 垃圾車

延伸閱讀

竹北市公園狗便清潔袋設施竟掛滿狗便 網怒超沒水準

梨山垃圾瀑布春節曾焚燒10天 環保局將設置垃圾子車解決問題

泥漿水排入基隆河 北市環保局抓到了

新北校園通APP繳學雜費 悠遊付最高回饋6%再抽iPhone15

相關新聞

淡芝新建工程多次流標 業者：利潤低、淡北道路黑暗期

新北市淡水約16萬人口，新市鎮等重劃區人口遷入，公共建設需求日益增長。然而淡水、三芝一帶近年新建工程面臨多次流標，像是三...

坪林尾橋發包並將動工 規畫三橋串連水岸廊帶拚觀光

新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年愈見殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費做修復，已於一月發包、...

被柯文哲耽誤8年！汐止民眾樂見民生汐止線重啟 盼搭捷運進北市

台北捷運局事隔11年後，今晚起再舉辦3場民生汐止線公聽會，讓北市段規劃路線沿線民眾了解進度。新北市捷運局長李政安表示，前...

滬尾櫻花大道健行好熱鬧 3千人參與親子嘉年華

新北市淡水區滬尾櫻花大道，從過年後粉紅色的櫻花就開始綻放，淡水區公所昨(18)日在普學禪寺舉辦滬尾櫻花健行親子嘉年華，活動一開始由普學禪寺志工帶來相當有年味應景的過年動健康，帶著現場貴賓與民眾一起做暖身操，隨後就出發健行，現場有將近三千人參與，在天公做美的氣候下健行。

紅包變造型燈籠 新北十三行博物館2月24、25手作提燈

元宵節將至，部分民眾拿到舊紅包不捨得丟，新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動，讓民眾可帶紅包袋到十三...

蔣萬安接柯文哲爛攤？魚果市場改建藍白攻防綠不參戰

第一果菜暨魚貨批發市場改建案，掀起藍白攻防，國民黨議員游淑慧考量針對當年前市長柯文哲減項發包送交監察院調查；白營反擊此舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。