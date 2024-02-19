新北婦打掃誤丟逾萬元鞋墊包裹 清潔隊助尋回
新北市環保局指出，日前新北市新莊區鄭姓婦人不慎將價值新台幣1萬6800元的鞋墊包裹丟到資收車，清潔隊獲知後，花費20分鐘全車翻找幫婦人尋回包裹，讓婦人直呼清潔隊溫暖。
新北市環保局今天透過新聞稿表示，新莊清潔隊垃圾車16日晚間行經泰順街時，鄭姓婦人誤將裝有1萬6800元鞋墊的包裹丟到資收車，婦人發現後緊急打電話給當地里長，通知清潔隊資收班班長召回車輛回場，花費20分鐘全車翻找協助婦人順利找回包裹。
環保局指出，過年期間會接到民眾誤丟財物希望協助找尋的事件，提醒民眾平常丟棄垃圾或回收前，應仔細檢查有無存放金錢或個人貴重物品，誤丟案件發生時，清潔隊收到通知會協助民眾，但若錯過黃金時間，連同垃圾一同焚燒，找回的機會就不大。
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