坪林尾橋發包並將動工 規畫三橋串連水岸廊帶拚觀光

新北市坪林區坪林尾橋超過百年歷史，是市定古蹟，但近年愈見殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費做修復，已於一月發包、預計三月動工，要將舊橋、新橋、拱橋三橋串連打造水岸觀光廊帶。民代認為，工程重新打造坪林門面，但要推觀光也要有配套，將爭取更多停車場。

坪林尾橋有114年歷史，過去是台北及宜蘭間往來的重要道路，新的坪林拱橋通車後，坪林尾橋已經功成身退，現在僅供人行及機車通行，尤其老一輩在地人還是習慣走坪林尾橋，但在年久失修的情況下，已有混泥土剝落及鋼材結構鏽蝕問題，恐在通行時產生危險。

在地居民指出，不只有老一輩坪林人，台北及宜蘭人過往要行經當地時，走的都是坪林尾橋，這是歷史的傳承，希望不要就此荒廢，那是對觀光資源的一個浪費。

坪林區公所工務課長洪志忠說明，坪林尾橋2008年就公告為當時台北縣縣訂古蹟，2019年即向文化局提修復再利用計畫，隔年跟中央文資局申請設計補助，2022年審查完成並於去年再爭取工程補助，最後獲得1000多萬補助。

洪志忠表示，橋的土地過往還沒畫保存區，隨水源特定區的都市計畫通盤檢討發布，橋用地分區也被畫定為保存區；如今順利獲得補助，工程總經費規畫2400多萬，並於一月完成發包，預計三月底前開工，年底完工。

洪志忠指出，現在修復計畫都將重新粉刷該橋，復舊到最好，但會規畫無障礙設施方便行走，未來也可能會結合燈光，讓重要地標再現風華。尤其現代人喜歡低碳輕旅行，坪林也相當適合漫步，未來修復後從高速公路下來將先經過坪林拱橋、坪林尾橋（古蹟橋）、坪林橋（坪林新橋）等，三橋連同周圍兩側水岸燈飾會串接成帶狀水岸區。