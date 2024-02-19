淡芝新建工程多次流標 業者：利潤低、淡北道路黑暗期

新北市淡水約16萬人口，新市鎮等重劃區人口遷入，公共建設需求日益增長。然而淡水、三芝一帶近年新建工程面臨多次流標，像是三芝圖書館4次流標、追加1750萬，淡水新市鎮警消共構工程也流標3次、追加1845萬，皆預計2月底將再開標。土方業者說，除缺工缺料影響利潤外，外地營造業者也預期淡北道路開工，淡水對外交通更塞，投標意願降低。

淡水區新興社區人口增多，公共建設需求也增，不過近年淡水、 三芝的新建工程命運多舛，比如去年中動工的崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程，歷經4次流標、追加2次經費才決標；被鑑定為海砂屋的三芝圖書館，原計2022年拆除及興建工程，2024年底完工，也因無廠商領標，已流標4次，經檢討提高至一坪18萬、追加1750萬，總預算達8250萬，2月27日將再次招標，若順利發包，預計2026年完工啟用。

另外，考量淡海新市鎮人口持續增加，治安及救災需求，市警局、消防局規畫在淡水公七公園建共構大樓。

淡水新市鎮警消共構工程，但去年底開標2次，均無廠商投標而流標，後追加1845萬，預算達2.9億，2月初3度招標仍無廠商投標，預計22日再開標。

營造業者表示，近2年原物料飛漲，其中鋼筋漲幅近100％、鋼板漲幅五成、預拌混凝土因砂石缺貨，加上土方運輸成本增加，缺工也是一大問題，坦言三芝圖書館、淡水新市鎮警消共構工程照以前的預算「誰要標？」；土石方業者也說，就算淡江大橋2025年開通，淡北道路仍有好幾年交通黑暗期，缺工缺料影響利潤外，外地營造業者預期淡北道路開工後，對外交通更塞，投標意願降低。

議員鄭宇恩表示，淡水及三芝地區近年正值許多大型工程建設，盼市府在工程預算預估上多考量市場行情，別讓流標、造成公共工程延宕成為常態。