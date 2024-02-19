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紅包變造型燈籠 新北十三行博物館2月24、25手作提燈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動。記者劉懿萱／攝影
新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動。記者劉懿萱／攝影

元宵節將至，部分民眾拿到舊紅包不捨得丟，新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動，讓民眾可帶紅包袋到十三行親手製作全世界獨一無二的造型燈籠，「包」你龍光煥發一整年。

十三行說，許多紅包袋設計精美，卻因有生肖圖樣或字樣無法於來年使用，僅能封存於抽屜甚至丟棄，十分可惜。為了提倡環保觀念，扣合當期「史前動物特展」所探討的人與自然生態、環境的互動關係，在元宵節期間2月24日、25日上午11點、下午2點及3點30分，舉辦「袋來幸福動物小提燈」限定活動，體驗價80元、自帶紅包者即享優惠價60元，每場次20人為限，教民眾如何賦予紅包袋新生命。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館除了具典藏、研究、展示、教育四大功能，休閒娛樂也是現代博物館的重要任務，十三行提供多元有趣的體驗活動，吸引大眾來博物館，不僅增進博物館與民眾的連結和互動，厚植考古教育，創造更多美好記憶。

新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動。圖／新北市立十三行博物館提供
新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動。圖／新北市立十三行博物館提供

十三行 博物館 紅包

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