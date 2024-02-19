紅包變造型燈籠 新北十三行博物館2月24、25手作提燈
元宵節將至，部分民眾拿到舊紅包不捨得丟，新北市立十三行博物館2月24日、25日舉辦小提燈製作活動，讓民眾可帶紅包袋到十三行親手製作全世界獨一無二的造型燈籠，「包」你龍光煥發一整年。
十三行說，許多紅包袋設計精美，卻因有生肖圖樣或字樣無法於來年使用，僅能封存於抽屜甚至丟棄，十分可惜。為了提倡環保觀念，扣合當期「史前動物特展」所探討的人與自然生態、環境的互動關係，在元宵節期間2月24日、25日上午11點、下午2點及3點30分，舉辦「袋來幸福動物小提燈」限定活動，體驗價80元、自帶紅包者即享優惠價60元，每場次20人為限，教民眾如何賦予紅包袋新生命。
十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館除了具典藏、研究、展示、教育四大功能，休閒娛樂也是現代博物館的重要任務，十三行提供多元有趣的體驗活動，吸引大眾來博物館，不僅增進博物館與民眾的連結和互動，厚植考古教育，創造更多美好記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言