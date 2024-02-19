汐止康寧街753巷車禍頻傳 會勘左轉燈可行性

汐止區康寧街753巷，也就是日月光、伯爵社區前的大路口，因為康寧街的車速快，與轉進社區的車子，經常發生擦撞，所以，今(19)日新北市議員張錦豪服務處就邀請了相關單位人員現場會勘，研議增設左轉專用燈的可行性，改善交通意外頻傳的情況。

民眾說路口真的危險，搶快或是搶黃燈的車子急著左轉進社區，如果剛好遇到直行來車，就容易發生擦撞意外，在汐止康寧街753巷，也就是日月光、伯爵山莊的這個大的Ｔ字路口，經常險象環生，因為，社區進出的車子很多，不過，康寧街這一頭，因為是個斜坡，車速很快，與要左轉進社區的車子相衝突，好危險。

湖光里長杜金泉指出，康寧街759巷路口比較麻煩的就是左轉有兩個方向，一個是往伯爵一個是往日月光，那因為要轉都要等對面來車停了才能轉進回家的路，有時候如果遇到直行車速快的反應不及，就可能發生意外，如果能夠裝左轉燈會比較安全。而在會勘有討論要看是不是要看肇事記錄再研議，覺得還是要裝左轉燈才能提升安全性，不然等到有重大車禍就來不及了。

湖興里長郭書成則認為，這個路口要不要做左轉專用號誌已經談了蠻久了也會勘好幾次，陸續有做一些交通決議，比如說加裝導桿或是分隔線，就目前的趨勢來看是比往年肇事是有降低的，所以，要不要做左轉專用號誌，覺得還是要看警分局那邊的肇事記錄，是不是因為沒有左轉號誌造成的，或是其他違規造成意外，再去談論要不要裝左轉燈，會比較有依據。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，因為路口比較長，再加上很多車要左轉與直行車相衝突，有里長建議增加箭頭指示燈，不過，兩邊的里長有不同看法，另一位里長建議先維持現狀，再請警分局提供資料再決定，因為前面的交流道通車後，車流量增加，主幹道的流暢性也必須考慮，是比較複雜的路口，等分局提供資料後，交通局跟交大再做評估進一步改善方案。