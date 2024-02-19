瑞芳老人會共餐有成 多元健康活動長輩滿意

瑞芳區老人會銀髮俱樂部共餐已行之有年，每周一在第一市場三樓就是老人會的銀髮共餐據點，另外在共餐前也會有健康促進活動，讓長者在餐前活動筋骨，今(19)日瑞芳區區長楊勝閔為了關心社區共餐情形，也會不定時的參加各社區的共餐，和長輩閒話家常。

每個星期一是瑞芳區老人會的銀髮共餐日，廚房志工一早就忙進忙出，因為全都由志工親自料理，所以長者吃得健康營養，都由志工們來把關。

瑞芳區老人會理事長黃茂峻說，很感謝多年來有這群志工，風雨無阻每周都張羅老人會共餐的料理，也感謝長者們熱情參與，也來動一動身體，聊一聊近況，促進身心健康。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區的共餐據點已經超過二十處，包括社區發展協會、關懷據點每周固定辦理共餐，期待長輩們踴躍參加，除了一起吃飯、與同伴相互聊天、關懷，也藉由參與據點提供的健康促進活動、預防及延緩失能課程、學習講座，使長輩在社區的生活更精彩健康。