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滬尾櫻花大道健行好熱鬧 3千人參與親子嘉年華

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所舉辦滬尾櫻花健行親子嘉年華，現場有將近三千人參與，在天公做美的氣候下健行。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦滬尾櫻花健行親子嘉年華，現場有將近三千人參與，在天公做美的氣候下健行。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區滬尾櫻花大道，從過年後粉紅色的櫻花就開始綻放，淡水區公所昨(18)日在普學禪寺舉辦滬尾櫻花健行親子嘉年華，活動一開始由普學禪寺志工帶來相當有年味應景的過年動健康，帶著現場貴賓與民眾一起做暖身操，隨後就出發健行，現場有將近三千人參與，在天公做美的氣候下健行。

淡水區長巫宗仁表示，今年是滬尾櫻花大道，花況開的最好的一次，健行從普學禪寺出發，現場還有親子益智活動嘉年華，由普學禪寺的老師設計一系列親子同玩的小遊戲，供民眾闖關，並可領取闖關紀念品。而在鄧公路往樹林口的滬尾櫻花大道，最近也開始綻放火紅花朵，在路途中還安排音樂表演，讓民眾隨著美麗的樂曲享受粉紅櫻花的浪漫，另外在樹興里更提供不一樣的在地農夫市集農特產。

今年的櫻花季除了賞花健行，還有許多的農產攤位，以及結合小遊戲闖關，現場民眾領取闖關卡集滿印章可換取限量實用禮品。

區長巫宗仁指出， 外地的朋友想前來賞櫻，搭乘輕軌到淡金鄧公站，步行後即可到達，享受悠閒不必遠遊，淡水就有風景怡人的登山健行路線。而在健行完後更可以到普學禪寺參加趣味遊戲，更能夠享受親子同樂之趣。

櫻花季 淡水 親子

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