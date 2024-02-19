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滬尾扶輪社龍年公益捐血 大手筆抽日系家電

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
台北滬尾扶輪社舉辦捐血活動，除了捐血就送出2公斤白米外，更祭出抽獎萬元日系家電獎品，還有抽紅包禮券，讓活動一早就有滿滿的排隊人潮。 圖／紅樹林有線電視提供
台北滬尾扶輪社舉辦捐血活動，除了捐血就送出2公斤白米外，更祭出抽獎萬元日系家電獎品，還有抽紅包禮券，讓活動一早就有滿滿的排隊人潮。 圖／紅樹林有線電視提供

台北滬尾扶輪社今(19)日於淡水水碓活動中心前舉辦捐血活動，這幾天氣候相當不錯天氣晴朗，現場吸引不少民眾，另外紅樹林有線電視協辦活動，現場出動5台捐血車，除了捐血就送出2公斤白米外，更祭出抽獎萬元日系家電獎品，還有抽紅包禮券，讓活動一早就有滿滿的排隊人潮。

今年已經是台北滬尾扶輪社連續17年舉辦，共捐出超過1萬袋的血，而這次也是希望能夠幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。

台北滬尾扶輪社長何建新表示，在農曆年節後血庫，都很缺血，扶輪社，這次更盛大舉辦，不僅是出動了5台捐血車，為了吸引民眾參與捐血，除了捐血就送出2公斤的白米之外，更祭出抽獎萬元家電的獎品，還有抽紅包禮券，這也讓活動現場一早就有滿滿的排隊人潮，大家都非常熱心，來幫助，幫助需要的病人，一起來響應公益。

另外這次活動，更有在地房仲業者熱心公益加入捐血行列，動員許多人力來幫助活動的舉辦，，這次扶輪社共出動5輛捐血車，目標則是1000袋，也希望藉由愛心公益活動，拋磚引玉，帶動社會關懷的熱心，讓更多人來響應捐血，幫助更多需要的人。

捐血 淡水

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