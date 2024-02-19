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集合在地元素創作 三芝燈會「龍藝慶元宵」點燈

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所特別舉辦「龍藝慶元宵-三芝燈會」，200顆由藝術家、社福團體、機關學校及社區居民彩繪的節慶燈籠，將在元宵檔期於福成公園展出。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所特別舉辦「龍藝慶元宵-三芝燈會」，200顆由藝術家、社福團體、機關學校及社區居民彩繪的節慶燈籠，將在元宵檔期於福成公園展出。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年後即迎來元宵節慶，今年三芝區公所特別舉辦「龍藝慶元宵-三芝燈會」，主題定義在農業與藝文兩大元素來彩繪花燈，上週於福成公園舉行點燈儀式，200顆由藝術家、社福團體、機關學校及社區居民彩繪的節慶燈籠，將在元宵檔期於福成公園展出。

三芝區長賴小萍指出，邀請三芝社區民眾、在地藝術家以及社福團體一起創作的彩繪燈籠，在元宵節前夕200顆燈籠佈置在福成公園，並且舉辦點燈儀式，宣告三芝燈會正式登場，而這也是公所首次舉辦元宵燈會，要透過每一顆不一樣的彩繪燈籠，讓民眾看見不一樣的三芝。

三芝區是藝術的城市，這場燈會透過事前的工作坊，集合在地藝術家、社區成員彩繪創作，將專屬於三芝的特色彩繪上燈籠，福成公園兩百顆燈籠每一顆都代表一種三芝的樣貌。

三芝區長賴小萍說，三芝區特色以發展「農業」與「藝術人文」兩大核心主軸，這次燈會融合地方創生元素，邀請藝術家團隊帶領民眾將藝術融入生活，希望藉由農業、藝術、里山原鄉等精神持續倡議北海岸的社區永續議題，讓遠道而來的遊客也能在今年元宵感受三芝區獨有的山海藝術城。

元宵節 彩繪 燈會

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