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議員指高齡長輩租社宅資源少 北市設2方向改善

中央社／ 台北19日電

超高齡社會來臨，議員指市府規劃65歲以上長輩可租社宅但資源少，有需求長輩只能選一般租屋等，恐難助弱勢。台北市社會局今天表示，以2方向改善，如參建社宅規劃設施等。

國民黨台北市議員詹為元質詢資料指出，北市漸邁入超高齡社會，許多高齡長輩租屋可能遇困境，市府規劃提供65歲以上長輩可租社會住宅，調資料發現，社宅資源少且限制多，並可能出現家人代抽等狀況。

他說，經問市府局處得到回應卻稱因社宅資源有限且吃緊，將滾動式檢討社宅承租制度，認為市府要滾動式檢討制度，卻未訂明確時程與指標，恐淪空頭支票。

詹為元表示，了解市府推動社宅政策，須評估考量相關分配基準等狀況，也理解若僅保留社宅特定戶數給長輩，恐排擠其他弱勢戶權益，認為僅以提供社宅方式，較無法改善長輩遇到難租屋情形，且可能導致長輩僅能選擇一般租屋或入住老人公寓。

他指出，協助高齡長輩改善租屋困境，不能只靠社宅及民間團體，市府應從源頭改善，才能妥適解決此狀況。

社會局對此回應，針對高齡長輩居住服務資源，包含硬體及軟體2方向。針對硬體，目前已有4家老人住宅，後續透過參建社宅，提出設置社會福利及長照服務等設施，讓高齡長輩就近使用，打造高齡友善居住環境。

社會局表示，將參與國家住宅及都市更新中心的信義兒福都更全齡宅案，規劃設日間照顧中心，且也參與台北市衛生局秀山長照園區開發案，預計規劃設置有200床的銀髮住宅。

至於軟體，社會局指出，獨居長輩有居住需求，會由社工協助媒合社區租屋或申請社宅，並透過崔媽媽基金會協助，有租金困難，會協助申請租屋補助或透過民間捐款。

此外，北市府提供老人居住服務，包含無障礙環境修繕、協助裝設緊急救援系統、日間照顧及居家服務與機構照顧等，都發局也提供如包租代管、租屋媒合、租金補助等政策，皆可服務有租屋需求的弱勢長輩。

北市 社宅 長輩

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