快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

北市免費老人健檢22日起兩階段登記 3套餐供選擇

中央社／ 記者陳昱婷台北19日電
為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一施作，22日起分2階段開放登記取號。示意圖／聯合報系資料照片
為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一施作，22日起分2階段開放登記取號。示意圖／聯合報系資料照片

為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一施作，22日起分2階段開放登記取號。

台北市衛生局長陳彥元今天透過記者會宣布，113年台北市老人健康檢查開跑，將於22日上午7時起，開放獨居、中低收、身心障礙及55歲以上原住民等特殊族群長者優先網路取號；3月4日上午7時起開放其餘長者網路取號。

陳彥元表示，今年共有3種檢查套餐供長者擇一受檢，包含原先的腦肺套餐、腹部超音波套餐及新增的骨密肌力檢查套餐。3種皆包含身體評估、糞便潛血免疫分析、認知功能評估等項目，再分別加上甲狀腺刺激素免疫分析、腹部超音波或肌少症篩檢等。

陳彥元指出，今年提供老人健檢服務的特約醫事機構數量也有提升，共30家醫院及31家診所，名額由5萬503名增加至6萬6040名，鼓勵台北市長者多多利用，如果今年還沒使用成人預防保健者也可以一併檢查。

衛生局提醒，今年僅博仁綜合醫院、市立聯合醫院中興院區、西園醫院、三軍總醫院等18家合約院所開放現場登記，時段為3月4日上午7時起至額滿為止，鼓勵符合資格長者透過網路取號，若有疑問可電洽衛生局尋求專責人員協助。

套餐 衛生局

延伸閱讀

北市眾神花燈成超夯打卡點！假期首日「最多人在看」 小孩求家長幫合照

「機退2.0」害吞四紅單…屋主怨騎樓使照是停車位「合法」 卻遭誤開單

影／初九天公生北市松山奉天宮人潮不斷 蔣萬安參拜向民眾拜年

辣椒粉檢出致癌「蘇丹紅」 北市衛局要求2下游商下架製成品

相關新聞

新北校園通APP繳學雜費 悠遊付最高回饋6%再抽iPhone15

開學季到來，新北教育局與悠遊付再度合作，2月26日起繳納學雜費最高6%回饋，再抽iPhone15共10名，讓新北家長們繳...

北市免費老人健檢22日起兩階段登記 3套餐供選擇

為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一...

搶演唱會商機 新北擬開放體育場館

疫情過後，台北、高雄擁抱演唱會經濟，新北因萬人以上場地無法舉辦演唱會，未能趕上這波熱潮，讓地方直呼可惜。為搶攻人潮、錢潮...

因應淡江大橋通車闢建 沙崙段停車場 今起免費到月底

地方居民引頸期待的淡江大橋，2025年底將完工通車，預估淡水端有大量停車需求。新北市交通局先闢建沙崙段平面停車場140個...

鶯歌多校通學道藏隱憂 將陸續改善

農曆春節過後，新學期開學，學童行的安全受關注。新北鶯歌多所校園周邊通學人行道過窄，甚至缺乏人行空間，有校園鄰近重車往來頻...

天橋昔蓋今拆 李四川妙稱人生歸零

台北市長蔣萬安與小內閣首長昨舉辦共識營，聚焦氣候變遷、人口結構轉型及城市品牌等，並邀成大教授郭中端談城市美學。蔣當場下考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。