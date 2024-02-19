新北校園通APP繳學雜費 悠遊付最高回饋6%再抽iPhone15
開學季到來，新北教育局與悠遊付再度合作，2月26日起繳納學雜費最高6%回饋，再抽iPhone15共10名，讓新北家長們繳納學雜費時，便利省時外還能享優惠。
新北校園通APP目前下載人次已超過60萬，教育局與悠遊付再度合作，2月26日至3月31日家長使用悠遊付錢包、銀行帳戶或綁定玉山或台新信用卡付款，即享有活動回饋及抽獎機會，每筆消費享2%悠遊付回饋金，每個用戶回饋上限100元；凡以悠遊付繳納新北市學雜費再加碼抽iPhone15共10名，繳一筆學雜費就可參與抽獎活動。
活動期間內若同一悠遊付帳戶繳納學雜費累計滿8000元以上，並以悠遊付消費扣款滿2000元，即贈500元現金回饋券（限量1000名、每帳戶限贈1次），等同最高6%回饋；另外，去年3月推出的揪i點功能，舉凡繳費、閱讀教育放送臺、電子聯絡簿、書籍借閱、填寫問券及了解健康狀況等，都可以累積點數，現已累積高達3100萬點。
教育局說「新北校園通APP」每年可以節省紙張列印高達200萬張，家長也不用帶著繳費單跑超商，輕鬆在家動動手指即可完成，除悠遊付外，更有Line Pay Money、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳、產生超商繳費條碼，以及紙本繳費單下載等8種繳費方式，所有繳費紀錄也都留存在APP中，供家長隨時下載。
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