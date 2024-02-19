獨/柯文哲任內魚果市場改建減項發包 議員擬送監院調查

台北市長蔣萬安的北市總預算案農曆年前審議通過，不過第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案，一度遭議會擱置送政黨協商，儘管預算已通，國民黨議員游淑慧發現前市長柯文哲任內為了趕發包政績，竟「減項發包」出下任市長若不追加預算，就會影響公安消防的爛尾樓，嚴重違反工程招標規定，目前正搜集資料中，收集完整後，考慮將此案送交檢察院調查。

蔣萬安今年總預算案，魚果市場改建追加預算引發藍綠議員質疑，若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用，游質疑，柯文哲當年市場改建，2018年為選舉兌現政見第一任卸任前未依照程序先期規畫，喊出一個140億不夠蓋的市場改建層高，讓廠商先蓋好下面樓層，再用議會和繼任市長不得不答應的公安消防設施不到位、樓體重量不足以給下方捷運車道保障等理由，脅迫通過追加預算。

游指出，工程案不是不能減項發包，但不能減掉主要功能，迫下一任市長必須買單，尤其她也看過當年的晨會紀錄，此項減項發包是柯文哲裁示，根本便宜行事。甚至依照公共工程委員會規定，重大工程需前期規畫、再來編預算、送議會審查，但這個案子也違反程序，結果搞出一個快200億元的批發市場改建大怪獸，幾乎都快要比大巨蛋主體工程還要貴。

游淑慧更調出2017年行政院公共工程會函文，當初公文就清楚提到工程招標案，投標廠商不足三家而流標，或報價超底價或預算而廢標，應重行招標前應檢討流標或廢標之原因，其屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標。甚至如因受限於預算，有減項招標的需要，更不應影響工程品質及功能需求。

游淑慧說，這案子當年柯市府因預算不足搞了個「減項發包」，原本規畫果菜市場蓋6層樓、魚類批發市場蓋8層樓，最後答應廠商先少蓋幾層樓，各只蓋5樓，「這就很像爸媽答應拿100萬給你買『一輛車』，結果硬體也想要、內裝也想要，就跟廠商簽約先給車殼跟引擎的錢，後續輪胎、內裝、音響再去跟爸媽追加預算，如果預算不到位，只有車殼的車等於廢鐵一個，上不了路。」

她認為，柯文哲當年出席動土典禮致詞時稱自己百感交集，表示他上任之初便說要改建魚果批發市場，然而為了動工便宜行事的結果，就是又留給蔣市府一個爛攤子要收拾。

北市產發局回應，第一魚果市場改進案是在柯市府任內規畫動工，相關減項決策亦是。蔣市府上任後，考量批發市場做為重要的公用事業，具有穩定大台北魚類、蔬果供需以及保障市民權益的功能，持續推進相關工程。未來在第一魚果市場的改建工程預算、期程等項目上，也將以合理編列、確實管考為原則，朝如期完工的目標邁進，提升服務品質、保障市民權益。