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上海團低調參訪 蔣萬安駁黑箱

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

台北燈節前天登場，上海參訪團17至20日來台，行程陸委會、北市府對行程保密到家，遭綠營議員質疑黑箱。本報獨家掌握，上海團來訪4天3夜將參訪12個地點，台北市長蔣萬安昨說，依中央要求低調、單純且安全原則，每晚會公布上海團整天行程，「哪有什麼黑箱？」

蔣萬安直球回應對決，民進黨市議員何孟樺在臉書回應，就是因局勢緊張，所有行程會談內容更要供全民檢視；國民黨市議員秦慧珠則認為，保密才能不讓統派、獨派湊熱鬧，讓兩岸交流正常化。

這次上海團名單包括上海市台辦聯絡處長徐晧、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇等8人。前天先到台北燈節、大稻埕，昨已至北投溫泉博物館、北投圖書館和南門市場、榕錦時光生活園區，接下來還會陸續到動物園、指南宮、台北大巨蛋、松山文創園區、誠品書店松菸店、山水綠生態公園。

蔣萬安昨說，上海花燈來台北展出行之有年，市府都是依法、依慣例向中央提出申請，中央要求行程須低調、單純、安全為原則，所以會在每晚將詳細行程對外公開，「哪有什麼黑箱？這完全是非常公開，不要每一次到這個時候又再炒一次」。

何孟樺表示，市府拒絕提供議會上海訪團行程，結果有媒體提前掌握，顯見市府內神通外鬼，保密上海訪團行程只為政治權謀，蔣萬安卻持續跳針有公開透明，只能說「邏輯死亡」，連公開的定義都跟別人不同。

秦慧珠說，行程保密也很好，否則會有獨派團體來抗議，若統派團體也來湊熱鬧，把簡單的花燈交流搞成統獨大戰，藉機蹭聲量，還要加強警方維安工作，萬一雙方有糾紛怎麼辦？她也呼籲統派、獨派別藉機宣達政治立場，讓兩岸交流正常化。

上海 蔣萬安 議員

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