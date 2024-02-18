搶先台北書展 桃市圖邀比利時繪本大師導讀魔法世界

台北國際書展將於20日展開，桃園市立圖書館今天搶先在書展前，與比利時台北辦事處合作，邀請比利時繪本大師安妮·克拉海到場導讀。市圖館長施照輝表示，未來雙方將深度合作，3月於市圖總館6樓設立比利時圖書專區，盼共同建立北台灣最大的比利時法語圖書館藏地點，並為即將到來的「2024台灣法語月」做好準備。

市圖今除邀請安妮·克拉海，也邀來比利時CotCotCot出版社總編輯Odile Flament，希望透過繪本大師的導讀與創作引導，帶領親子進入法語繪本的魔法世界。

施照輝表示，比利時台北辦事處捐贈該國於2024台北國際書比利時國家館展出的書籍與書架，後續將於3月的「2024台灣法語月」共同宣布成立「比利時圖書專區」，並邀集桃園市政府秘書處與平鎮區南勢國小推出駐台代表講座、法語文學講座、繪本導讀、比利時繪本說故事、電影欣賞及法語短片節活動等系列活動，邀請民眾一同認識比利時及其他法語國家的文化特色。

施照輝表示，2024台北國際書展將於2月20日至25日盛大開展，市圖也將首度前進國際書展，位於綜合書區的攤位，以生命樹為設計靈感，結合圖書館建築外觀，創造出獨具特色的展區。精選圖書館最美角落設計的拍照打卡牆，結合鍾肇政文學獎作品集、空中英語教室VR沉浸式體驗與圖書館精選文創品，將是一大亮點。