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屋主合法停車 機退2.0吃罰單

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

打造行人友善空間，北市府推動「機退2.0」計畫，要求機車退出騎樓，不過有議員發現，有民眾店面騎樓使照是停車場，擁所有權的屋主遭檢舉開單，向議員陳情避免開類似的「爭議罰單」。議員要求市府應善用資訊系統，讓執行單位開單時能掌握資訊，避免誤開擾民。停管處表示，未來會減少類似狀況，也會和地主溝通替代方案，創造用路人、地主雙贏。

一名屋主所有建物是民國70幾年興建，騎樓雖供行人通行，但使用執照登記為停車位，一旁人行道卻被設置禁止停車牌面，最近幾個月連續被人檢舉3次，並被警察開單，屋主認為警察開錯單，門口也不應被設騎樓禁止停車牌面。

議員曾獻瑩質疑，類似的爭議多發生在老舊建物，調閱資料後發現，台北市共有1802條機車退出騎樓路段，有類似問題可能發生，呼籲市府應想辦法解決，才能顧及行人權益並能避免爭議罰單。

他認為現在已經是資訊科技時代，應善用資訊系統，幫助警員在第一時間開單就知道路段的狀況，避免爭議罰單、也能避免民眾申訴困擾。

交通局停管處長李昆振回應，以往實施機退路段，部分老舊建築，可能有登記兼做停車場，針對這些建物未來會在周邊找適合處作為替代停車空間，希望維持機退，讓行人與住戶雙贏，至於未來新畫設騎樓路段，會跟建管處比對騎樓屬性，確定可以實施機退路段。

罰單 行人 議員

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