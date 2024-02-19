天橋昔蓋今拆 李四川妙稱人生歸零

台北市長蔣萬安與小內閣首長昨舉辦共識營，聚焦氣候變遷、人口結構轉型及城市品牌等，並邀成大教授郭中端談城市美學。蔣當場下考題，要首長在課程結束分享過去一年2至3件做得不夠好的事；副市長李四川幽默地說「以前我剛當公務員任務是蓋天橋，時代趨勢變成拆天橋，人生等於歸零，什麼都沒做。」對於台北市府還缺一位副市長未補實，蔣表示，相關安排確定後，會清楚向外界報告。

蔣萬安昨邀副市長李四川、林奕華及一級主管等人在公訓中心出席今年度共識營。蔣萬安說，過去1年除大巨蛋啟用、捷運南北環許多區段標也順利發包，還推動各項生育優惠如生育獎勵金、好孕專車等，去年10月新生兒數單月達1645人，創28個月來最高，台北市不再「生不如死」。

蔣提到，北市府會持續努力，不會以此自滿，尤其昨天台北燈節正式點燈，許多外縣市民眾、觀光客來賞燈，北市目標也是要打造成國際大都市。共識營也希望能在一年過後，大家沉澱、總結，往前繼續衝刺，讓各局首長橫向聯繫做得更好。

閉門會議時，蔣萬安當場下考題，要首長在課程結束後分享過去一年2、3件哪裡做得不好的事？李四川幽默地說，「30年前，我在蓋天橋、地下道；30年後，大家在拆天橋、填地下道，一切歸零，我這一生等於什麼也沒做」一番話惹得哄堂大笑。

至於台北市還缺第三位副市長，蔣表示，相關人事安排在確定後，會清楚向外界報告。對於2026力拚連任，是否希望2028台北隊變國家隊？蔣笑說，現在才開春，現階段先把市政做好，團隊一起朝目標及階段性計畫前進。

國民黨市議員秦慧珠認為，今年對蔣萬安非常重要，去年或許可以說是在處理前朝留下的爛攤，但接下來這些藉口都沒了，蔣萬安勢必要更穩扎穩打端出有感施政；民進黨市議員簡舒培認為，蔣萬安接棒前市長柯文哲，但柯留下許多爛攤如北流、北藝、京華城容積獎勵等爭議，至今沒看到蔣的魄力與態度。