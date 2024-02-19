新北小內閣 年後調整法制局、體育局長 最快月底確定

新北市長侯友宜本月27日起將啟動年後另一波行動治理座談，展現拚市政決心，小內閣中體育局、法制局長仍是暫代狀態，據了解，侯已展開徵詢，最快本月底前會確定。侯的左右手、前副市長謝政達年前將選舉事務收尾告一段落，對於下一步，謝政達沒說死，表示會先休息一陣子，思考後再出發。

地方人士分析，體育局代理局長洪玉玲因經驗豐富，受體育界敬重，真除可能性高，至於法制局代理局長許宏仁是否真除待觀察，也可能從司法圈或律師界覓才。大選後，侯專注衝刺市政，其餘小內閣成員因為熟悉新北市政，也都曾為侯打下一片江山，暫時沒有異動跡象。

謝政達動向也受矚目，他去年從市府辭職，扛起侯友宜競辦事務，年前將選舉事務收尾告一段落，過年期間回花蓮壽豐鄉老家一周，陪85歲父親謝深山享受天倫之樂。謝政達說，選戰期間幾度到花蓮，來去匆匆「過家門而不入」，選後終有時間回老家。對下一步，謝沒給明確答案，表示會先休息一陣子，思考後再出發。

對於2026新北市長布局，侯友宜與侯團隊近來都避談，要營造「全心拚市政」氛圍，避免再陷政治攻防。侯友宜從過年期間到元宵節前排定一系列新北拜廟行程，持續經營基層，也有選後謝票意義，不少市民對侯友宜送暖打氣，有里長說，「總統大選是全國賽，選輸了雖敗猶榮，城市治理上，侯市長有得到民心、有用心，還是要給予肯定」。