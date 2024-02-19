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鶯歌多校通學道藏隱憂 將陸續改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
連結鶯歌國中、鶯歌國小、鶯歌老街的鶯歌尖山埔路及鶯桃路，原人行道過窄，且有眾多電桿、電箱等路障，經改善拓寬，障礙物也移除。記者李成蔭／攝影
連結鶯歌國中、鶯歌國小、鶯歌老街的鶯歌尖山埔路及鶯桃路，原人行道過窄，且有眾多電桿、電箱等路障，經改善拓寬，障礙物也移除。記者李成蔭／攝影

農曆春節過後，新學期開學，學童行的安全受關注。新北鶯歌多所校園周邊通學人行道過窄，甚至缺乏人行空間，有校園鄰近重車往來頻繁地段，引發家長憂心。鶯歌區公所爭取前瞻經費，近期將改善鶯歌國中及國小的尖山埔路及鶯桃路；市議員吕家愷指出，鶯歌工商周圍人行道環境不夠完善，經協調將於下半年動工。

鶯歌近年發展快，校園周圍人行步道卻有隱憂，包含連結鶯歌國中、鶯歌國小、鶯歌老街的鶯歌尖山埔路及鶯桃路，人行道過窄，還有電桿、電箱等路障，家長對孩童行走安全憂心忡忡。

居民指出，一到放學時段人潮暴增，鶯歌國小周圍人行道過窄問題即浮現，行人被迫與車爭道，加上沿途路障多，更擔心孩童一不慎被撞傷。鶯歌工商周圍有部分道路出現產權問題，沒有人行空間，來往重車又多，學生通行險象環生。

鶯歌區長鍾耀磊說，過去該地區人行道過窄，爭取前瞻經費執行加寬、加大工程，安全性提高，已在上月底完工，開學後使用狀況良好，公所會持續關注使用狀況，滾動調整。

吕家愷表示，接到民眾陳情後，邀集相關單位協調，尖山埔路及鶯桃路人行道已在近期改善完成，不只學生行走更安全，遊客也能共享友善環境。

另，鶯歌工商周圍人行道連結鶯歌工商及二橋國小，有一部分路段沒人行道，市府及校方從2008年開始規畫，當時地主多達20人，協調難度高，近期地主減至剩3人，地主與學校已展開協調。吕家愷日前邀教育局、養工處、區公所、校方、地政局會勘，決議後續將報養工處做相關人行道施工，預計今年暑假就能施工完成。

人行道 校園 鶯歌區公所

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